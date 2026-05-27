Францію куполом накрила пекельна спека: побито сотні рекордів

Кінець травня виявився аж надто спекотним для Західної Європи.

Західну Європу накрила аномальна спека, яка вже призвела до смертей в кількох країнах. На цьому тлі у Франції побито або оновлено 402 температурні рекорди, повідомляє BFMTV.

Зазначається, що особливо спекотно у вівторок було в регіоні Бретань на північному заході країни. Наприклад, у місті Брест температура повітря перевищила кліматичну норму майже на 15 градусів.

Хоча абсолютні цифри температур здаються не надто апокаліптичниими (близько 32 градусів тепла), як для кінця травня це дуже спекотно. Особливо, якщо врахувати, що йдеться про регіон, який взагалі-то є одним з найпрохолодніших місць у Франції.

Зазвичай літні температури у Бретані помітно нижчі, ніж у більшій частині країни. Середні максимуми в липні-серпні становлять 20–23°C і рідко перевищують 28–30°C. Це контрастує з півднем, центром чи сходом Франції, де нормою є 30–35°C. Під час хвиль спеки Бретань часто стає "притулком" для французів. Але не цього разу.

Як пише BFMTV, хоч самі температури поки що не виглядають екстремальними, прихід літньою спеки вже у травні свідчить про наслідки глобального потепління.

Як писав УНІАН, рання хвиля спеки накрила Західну Європу. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура сягнула рекордних для травня показників, а в Лондоні зафіксували найспекотніший травневий день в історії – 34,8°C.

Через аномальну погоду, яку метеорологи пояснюють "тепловим куполом", у Великій Британії та Франції щонайменше 11 людей загинули, зокрема через утоплення та теплове навантаження під час спортивних заходів. Спека також спричинила перебої в транспорті, пожежі та проблеми для населення, адже більшість британських будівель не обладнані кондиціонерами.

