Країну накрили масштабні повені, жертвами яких вже стали майже 40 осіб.

Після проливних дощів у Південній Кореї почалася масштабна повінь, жертвами якого вже стали 39 осіб. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, дощі обрушилися на центральні і південні регіони країни. Дюжина людей були знайдені мертвими в затопленому підземному тунелі. Міністерство внутрішніх справ Південної Кореї також повідомило про дев'ять зниклих безвісти і 34 поранених по всій країні.

Щонайменше 12 людей загинули в тунелі в центральному місті Чхонджу. На відео потрапив драматичний момент, коли гірський зсув засипає тунель. В результаті понад десяток автомобілів й автобус затопило. Рятувальникам поки вдалося витягти тіла тільки трьох загиблих.

У постраждалих районах триває масштабна пошуково-рятувальна операція.

Деякі водії, які регулярно користуються цією дорогою, звинуватили уряд у тому, що він не заборонив доступ до тунелю, незважаючи на прогнози про повені.

Нагадаємо, минулого року Сеул никрили найсильніші за останні 115 років дощі. В результаті стихії загинуло не менше 14 осіб, а метро, дороги й будинки затопило. Тоді корейський уряд пообіцяв вжити заходів, щоб краще справлятися зі стихійними лихами, викликаними зміною клімату.

Негода у Львівській області

Кілька днів тому проливні дощі наробили лиха у Львівській області України. Зокрема, затопило місто Стрий, а у Дрогобичі річка вийшла з берегів, а вітер був такої сили, що гнув дерева.

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