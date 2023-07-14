Сильні опади накрили Львівську бласть.

Вчора у Львівській області вирувала негода. Одним з міст, які постраждали від потужних опадів, став Дрогобич. Там через негоду підтопило житлові будинки, присадибні ділянки та лікарні. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

"Внаслідок сильних опадів, виходу з берегів річки та потічків в м. Дрогобич відбулося підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків та підвалів житлових будинків та лікувальних закладів", - повідомили рятувальники.

За їх даними, всього підтоплено 30 підвалів житлових будинків, 2 підвали лікувальних закладів, 3 приватні будинки, автосервіс, 19 приватних присадибних ділянок .

Відео дня

Як повідомляється, до ліквідації наслідків підтоплення залучено десятки рятувальників та спецтехніка. Наразі вони продовжують відкачувати воду з підвалів будинків. За останніми даними, надзвичайниками відкачано 2844 кубічних метрів води.

Негода на Львівщині

Як повідомлялося, від дощів та злив постраждав також Стрий. Вулиці міста буквально перетворилися на річки, а вітер був такої сили, що згинав дерева.

Львівський гідрометцентр попереджає, що сильні дощі та грози у Львові та області триватимуть й 14 липня - оголошено другий, помаранчевий рівень небезпечності.

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