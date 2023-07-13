Дощі триватимуть до кінця доби 13 липня і 14 липня.

В четвер, 13 липня, негода, як і прогнозував гідрометцентр, дісталася Львівської області. Вулиці міста Стрий, що у південно-західній частині регіону, підтоплені, повідомляють місцеві Telegram-канали.

В соцмережах публікують численні відео з "ріками" замість доріг. Зокрема, "під водою" опинилися вулиці Ленкавського, Хмельницького та Шевченка. Через значні пориви вітру гнуться дерева, є загроза падіння.

Львівський гідрометцентр попереджає, що сильні дощі та грози у Львові та області триватимуть до кінця доби 13 липня і 14 липня. В регіоні оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпечності.

Погода в Україні 13 липня - це треба знати

Як прогнозував Укргідрометцентр, вдень 13 липня у західних та Вінницькій областях грози та шквали 15-20 м/с, а на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі.

Львівський регіональний гідрометцентр попереджав про небезпечні гiдрологiчні явища – очiкується формування дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води на 0,5-1,5 метра (мiсцями до 2 метрів) на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра.

За даними Погода УНІАН, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. До кінця тижня опади змінюватимуться спекою, але на вихідних ситуація стабілізується.

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