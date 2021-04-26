Зима не поспішає залишати гірську місцевість.

У Карпатах продовжується снігопад, температура тримається на рівні -5°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 26 квітня у зв’язку з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Сильні заморозки в Україні

26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°.

Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності - помаранчевий.

У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Пилипчак