У Карпатах продовжується снігопад, температура тримається на рівні -5°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 26 квітня у зв’язку з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Сильні заморозки в Україні
26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°.
Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності - помаранчевий.
У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.
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