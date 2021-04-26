Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності.

26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°.

Про це повідоляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності - помаранчевий.

У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди на травень від народного синоптика

Цього року весна наступає пізно, однак на православний Великдень, 2 травня, буде тепла погода.

Народний синоптик Леонід Горбань пояснює таку холодну пору, зокрема й повільний ріст рослин, впливом Сатурна.

"Весна така і повинна бути цього року. 2021 рік під управлінням Сатурна, роки Сатурна все перевертають, у весну вносять зиму. Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Додатково до цього ще й Великдень цього року пізно, 2 травня. Природна закономірність, що до Великодня ніколи немає тепла", - сказав він.

На початку травня будуть дощі й заморозки, але наприкінці місяця прийде справжня спека.

"1-2 травня буде тепло, 3 травня очікується дощ, а від 4 травня до України прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період від 8 до 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня - ясно і тепло, 22-23 травня - дощі та наприкінці місяця - спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", - поділився Горбань.

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Автор: Олена Пилипчак