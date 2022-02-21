Сьогодні у Києві очікується сильний вітер / фото ua.depositphotos.com
У найближчу годину з утриманням до кінця дня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.
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Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- закрити щільно вікна;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Нагадаємо, починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря у столиці стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми.