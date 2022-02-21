Киянам нагадали рекомендації, яких слід дотримуватись при сильному вітрі.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про I рівень небезпечності, жовтий.

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Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

закрити щільно вікна;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря у столиці стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми.

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