Під товщею бруду було знайдено тіло жінки, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.

Кілька людей загинули в результаті зсуву, викликаного проливними дощами, на острові Іскья, недалеко від Неаполя.

Потік бруду і сміття, що досяг узбережжя вранці в суботу, повалив дерева, поглинув будівлі і потягнув за собою в море десятки автомобілів, передає Бі-бі-сі.

Під товщею бруду було знайдено тіло жінки, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Десятки будинків виявилися відрізаними, рятувальникам заважає погана погода.

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Мешканка міста Ліза Моччіаро розповіла інформаційному агентству Анса: "Ми почули гуркіт приблизно о третій ночі, потім зійшов перший зсув, за ним близько п'ятої години ранку пішов другий. Це було жахливо".

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі сказав журналістам, що ситуація дуже складна і що зниклі безвісти люди, імовірно, опинилися в пастці під потоком бруду. За шість годин випало до 155 мм опадів.

У регіоні Кампанія, де розташований острів Іск'я, вже кілька днів йдуть проливні дощі. До неділі діє метеорологічне попередження про дощі та сильний вітер.

У четвер через негоду в регіоні загинули дві людини. Аргентинський турист втопився, впавши в море під час прибережного шторму, ще одну людину вбило ударом блискавки на пляжі.

Місцева влада закликає жителів залишатися вдома, щоб не заважати роботі екстрених служб.

Раніше міністр інфраструктури Маттео Сальвіні заявив, що в результаті зсуву загинули вісім осіб. Однак пізніше міністр внутрішніх справ заявив, що загибель людей поки не підтверджена.

Іскья, як і сусідній острів Капрі, розташований в Тірренському морі - це популярне місце відпочинку італійців та іноземних туристів.

Негода в Італії

У серпні в Італії сильний вітер призвів до загибелі двох людей. Причиною їх смерті було падіння дерев. Вітер також пошкодив лінії електропередач у Тоскані, зруйнував будинки. Деяких жителів довелося евакуювати.

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