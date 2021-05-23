Останній раз вулкан Ньїрагонго активно прокидався у 2002 році. Тоді загинули 250 людей.

Лава вулкана Ньїрагонго підійшла до міжнародного аеропорту міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго.

Влада просить жителів евакуюватися, повідомляє Reuters. Тисячі людей тікають з Гоми, багато хто - до кордону з Руандою.

Останній раз вулкан активно прокидався у 2002 році. Тоді загинули 250 людей та 120 тис. втратили свої домівки. Ньїрагонго - один з найактивніших вулканів у світі, він вважається одним із найнебезпечніших.

Читайте такожУ Конго почалося виверження одного з найактивніших вулканів Африки (фото, відео)За інформацією міністерства надзвичайних ситуацій Руанди, понад 3,5 тис. жителів Конго вже перетнули кордон. Державні ЗМІ Руанди повідомляють, що людей розмістять у школах та релігійних закладах.

Місцевий вулканолог Даріо Тедеско вважає, що лава може дістатися до центру Гоми.

"Зараз Гома є мішенню. Це схоже на 2002 рік. Думаю, що лава йде до центру міста. Вона може зупинитися або продовжити рух. Важко прогнозувати", - сказав спеціаліст.

За інформацією джерел, усі літаки ООН з міста евакуювали. Більша частина Гоми зараз без електроенергії.

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Переклад: Катерина Комолова