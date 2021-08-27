В Україні через погіршення погоди без світла залишились понад 60 населених пунктів.

Під Харковом вчора ввечері розігралася гроза. Один з очевидців, місцевий синоптик, сфотографував химерні візерунки блискавок.

Фото грози під Харковом були опубліковані на сторінці Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Загалом, за даними ДСНС України, станом на ранок 27 серпня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 4 областях.

Де немає світла

Сумська область – 35 населених пунктів;

Дніпропетровська – 20;

Київська - 7;

Донецька – 2.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Погода на Харківщині сьогодні, 27 серпня

За даними синоптиків, на добу 27 серпня погоду на Харківщині визначатиме улоговина з півдня та малорухомий атмосферний фронт.

Сьогодні в області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ та грози. Вітер дутиме південно-східний, його швидкість становитиме 7-12 м/с. Температура повітря вдень буде на рівні +24°...+29°.

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Автор: Катерина Лиманська