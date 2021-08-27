Під Харковом вчора ввечері розігралася гроза. Один з очевидців, місцевий синоптик, сфотографував химерні візерунки блискавок.
Фото грози під Харковом були опубліковані на сторінці Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Загалом, за даними ДСНС України, станом на ранок 27 серпня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 4 областях.
Де немає світла
- Сумська область – 35 населених пунктів;
- Дніпропетровська – 20;
- Київська - 7;
- Донецька – 2.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
Погода на Харківщині сьогодні, 27 серпня
За даними синоптиків, на добу 27 серпня погоду на Харківщині визначатиме улоговина з півдня та малорухомий атмосферний фронт.
Сьогодні в області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ та грози. Вітер дутиме південно-східний, його швидкість становитиме 7-12 м/с. Температура повітря вдень буде на рівні +24°...+29°.
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