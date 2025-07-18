Пожежа спалахнула у середу вдень у лісі, а потім швидко поширилася до житлових будинків.

На півночі Португалії внаслідок пекельної спеки у муніципалітеті Саброса спалахнула велика лісова пожежа, жителів двох сіл довелося евакуювати, пише portugalpulse.com.

Зазначається, що пожежа спалахнула у середу вдень у лісі, а потім поширилася до житлових будинків. Повідомлялося, що вогонь було важко стримувати через сильні вітри і літню спеку.

Через загрозу евакуювали 50 мешканців найближчих двох сіл Делгада і Вале дас Гатас, постраждалих серед мешканців немає.

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Станом на вечір середи, до боротьби з пожежею були залучені майже 370 вогнеборців і 7 спецлітаків.

Наразі під контроль вдалося взяти 90% периметру території, охопленої полум'ям, є лише одна ділянка, яка викликає занепокоєння – причому не через активність вогню, а через складність доступу.

Стихійні лиха у Європі

На початку липня на найбільшому грецькому острові Крит спалахнула потужна лісова пожежа, довелося евакуювати щонайменше 1500 осіб із селищ, туристичних курортів і прибережних готелів.

Також через спеку від сильних пожеж потерпав популярний туристичний регіон Ізмір на заході Туреччини. Внаслідок стихії загинули люди, знищені села.

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