Ще одна людина зникла безвісти.

У Туреччині, яку після лісових пожеж накрили повені, загинули як мінімум 27 осіб.

Про це повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій країни, повідомляє DW.

Як повідомляється, ще одна людина зникла безвісти.

В результаті стихії серйозно пошкоджена інфраструктура, зокрема обвалилися мости та лінії електропередач, в деяких місцях розмиті дороги, затоплені будинки та підприємства.

Затопленими виявилися частина провінцій Кастамону, Бартин та Синоп на Чорноморському узбережжі країни. З постраждалих районів вже евакуйовано понад 17000 осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, північний Чорноморський регіон Туреччини зіткнувся з повенями, що охопили провінції від Бартина до Синопа. Причиною повені стали сильні дощі.

Найбільші руйнування були нанесені в Улуському районі. Частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабюком, обвалилася, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, щоб врятувати 20 людей, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Автор: Катерина Лиманська