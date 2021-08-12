"Велика вода" накрила чорноморський регіон Туреччини.

Північний чорноморський регіон Туреччини зіткнувся з повенями, що охопили провінції від Бартина до Синопа.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Як повідомляється, в регіоні почалася евакуація, одна жінка пропала безвісти.

Причиною повені стали сильні дощі.

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Наприклад, в місті Бартин вода затопила велику кількість будинків і підприємств, змітаючи на вулицях автомобілі. Найбільші руйнування були нанесені в Улуському районі. Частина дороги, що з'єднує провінцію з Карабюком, обвалилася, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, щоб врятувати 20 людей, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Як повідомляється, 13 людей отримали травми в результаті обвалення моста на дорозі, що з'єднує провінції Бартин і Карабюк.

Проливні дощі були особливо руйнівні для району Аянджик, де річка вийшла з берегів. Автомобілі, припарковані біля берегів річки, забрала сильна течія.

Велика кількість жителів, що застрягли в місцях, охоплених паводковими водами, були евакуйовані вертольотами.

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів у Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося у безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

У мережі показали Туреччину до і після пожеж.

Автор: Катерина Лиманська