Степова пожежа і вітер на додачу до відсутньох в Росії системи пожежогасіння породили моторошне природне явище.

У російському Забайкаллі очевидці зняли рідкісне і трохи моторошне природне явище - вогняний смерч. Під час степової пожежі на палаючу траву опустилася воронка невеликого смерчу і почала засмоктувати в себе полум'я.

"У такому смерчі вогонь, як у горні, все спалює, все пожирає, і зупинити його неможливо ніякими методами" - розповів очевидець виданню "Чита.Ру".

Стверджується, що відео було знято 1 квітня біля селища Рудник Абагайтуй в Забайкальському районі. Місцевим жителям пощастило, що вогняний смерч до селища близько не підійшов.

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Природні катаклізми - останні новини

Пожежі в природних екосистемах сьогодні палають не тільки у віддалених регіонах Росії. Протягом останніх днів північ Іспанії охопили масштабні лісові пожежі. Влада говорить про терористів-паліїв.

В ООН попереджають, що посухи і дефіцит води в природі, що призводять до лісових і степових пожеж, будуть відбуватися частіше. Планета наближається до глобальної водної кризи, яка до середини століття торкнеться навіть відносно благополучних в цьому плані регіонів.

Тим часом конкретно для Європи глобальне потепління може обернутися прямо протилежним процесом - загальним похолоданням клімату. Через танення льодовиків в Антарктиці може зникнути Гольфстрім, який тисячоліттями забезпечував Європі її м'який клімат.

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