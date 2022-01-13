Востаннє подібна спека була там у 1962 році.

В Австралії вдруге зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень.

Температура повітря у прибережному місті Онслоу в Західній Австралії в четвер, 13 січня, досягла рекордних +50,7°C, пише BBC. Бюро метеорології підтвердило, що рекордні градуси було відзначено о 14:26 за місцевим часом.

Минулого разу подібна спека фіксувалася в 1962 році в Південній Австралії. При цьому Онслоу та прилеглі райони можуть знову стати рекордсменами, оскільки в п'ятницю очікується ще більше підвищення температури.

За даними місцевих ЗМІ, середня температура в Онслоу в цю пору року зазвичай становить +36,5°C.

Крім того, два інших міста, Марді та Роборн, також повідомили про температуру понад 50 градусів.

За словами Люка Хантінгтона з Бюро метеорології, скупчення гарячого повітря в регіоні було викликано відсутністю гроз. Зараз місцеві жителі намагаються залишатися у приміщенні з кондиціонером, а якщо їм доводиться виходити на вулицю, шукати тінь і брати з собою воду.

Читайте також2022 рік стане одним з найспекотніших в історії: метеорологи дали невтішний прогнозРекордна спека в Австралії настала лише за кілька днів після того, як європейські експерти підтвердили, що останні сім років на Землі стали найспекотнішими за всю історію спостережень, а 2021 рік посів у цьому списку п'яте місце.

У 2021 році температурні рекорди зафіксували понад 400 метеостанцій світу.

Тим часом в Україні сьогодні вночі в одному з сіл у Чернівецькій області температура впала до -28°С.

Вас також можуть зацікавити новини: