Північну Італію накрила заметіль: заблоковані дороги та житлові будинки (фото, відео)

Пожежники провели близько сотні рятувальних операцій.

Італію засипало снігом / Фото REUTERS

Надзвичайні служби намагаються звільнити зі снігового полону заметену Північну Італію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У регіоні випало до двох метрів снігу: заблоковано дороги, житлові будинки і цілі населені пункти. Пожежники провели близько сотні рятувальних операцій.

Замети сягають двох метрів / Фото REUTERS

Через заметіль напередодні в італійських Альпах зійшла лавина - її жертвами стали двоє людей. Зимова негода залишить регіон нескоро - так кажуть синоптики. Найближчими днями в Італії прогнозують нові снігопади.

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