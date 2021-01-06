Північну Італію накрила заметіль: заблоковані дороги та житлові будинки (фото, відео)

12:42, 6 січня 2021
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Пожежники провели близько сотні рятувальних операцій.

Італію засипало снігом / Фото REUTERS
Італію засипало снігом / Фото REUTERS

Надзвичайні служби намагаються звільнити зі снігового полону заметену Північну Італію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У регіоні випало до двох метрів снігу: заблоковано дороги, житлові будинки і цілі населені пункти. Пожежники провели близько сотні рятувальних операцій.

Замети сягають двох метрів / Фото REUTERS
Замети сягають двох метрів / Фото REUTERS

Через заметіль напередодні в італійських Альпах зійшла лавина - її жертвами стали двоє людей. Зимова негода залишить регіон нескоро - так кажуть синоптики. Найближчими днями в Італії прогнозують нові снігопади.

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: Італіяснігзимаснігопад
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