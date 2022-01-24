Сьогодні на високогір'ї Карпат температура опустилася до -23°.
Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зокрема, таку температуру зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.
"Станом на 08:10, 24 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10-11 м/с, температура повітря -23°С", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні 24 січня
У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі -8°, вдень -4°.
У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі -15°, вдень -8°.
У Луцьку - невелика хмарність, вночі -12°, вдень -5°.
У Рівному в понеділок очікується невелика хмарність, вночі -14°, вдень -7°.
У Тернополі 24 січня вночі буде -14°, вдень -7°, хмарно з проясненнями.
У Хмельницькому сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -11°, вдень -7°.
В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі -11°, вдень -4°.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть -11°...-4°, ясно і безхмарно.
У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі -9°, вдень -4°.
У Вінниці сьогодні буде -9°...-6°, хмарно з проясненнями.
У Житомирі в понеділок буде вночі -9°, вдень -5°, невелика хмарність.
У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -8°, вдень -5°, сніг.
У Кропивницькому температура вночі буде -7°, вдень -5°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
У Полтаві - похмуро, суцільна хмарність, температура повітря -7°...-4°, сніг.
В Одесі 24 січня - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -6°, вдень -1°, сніг.
У Херсоні в понеділок вночі -6°, вдень -3°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
У Миколаєві сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -6°, вдень -3°, сніг.
У Запоріжжі температура вночі -7°, вдень -3°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
У Сумах сьогодні температура повітря становитиме -9°...-5°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -8°, вдень -3°, сніг.
У Дніпрі температура вночі буде -7°, вдень -4°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.
У Сімферополі в понеділок буде похмуро, суцільна хмарність, -9°...-5°.
У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -5°, вдень -3°, сильний снігопад.
У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -4°, вдень -3°, сніг.