Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський температура опустилася до -23°.

Сьогодні на високогір'ї Карпат температура опустилася до -23°.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зокрема, таку температуру зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

"Станом на 08:10, 24 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10-11 м/с, температура повітря -23°С", - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі -8°, вдень -4°.

У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі -15°, вдень -8°.

У Луцьку - невелика хмарність, вночі -12°, вдень -5°.

У Рівному в понеділок очікується невелика хмарність, вночі -14°, вдень -7°.

У Тернополі 24 січня вночі буде -14°, вдень -7°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -11°, вдень -7°.

В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі -11°, вдень -4°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть -11°...-4°, ясно і безхмарно.

У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі -9°, вдень -4°.

У Вінниці сьогодні буде -9°...-6°, хмарно з проясненнями.

У Житомирі в понеділок буде вночі -9°, вдень -5°, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -8°, вдень -5°, сніг.

У Кропивницькому температура вночі буде -7°, вдень -5°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Полтаві - похмуро, суцільна хмарність, температура повітря -7°...-4°, сніг.

В Одесі 24 січня - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -6°, вдень -1°, сніг.

У Херсоні в понеділок вночі -6°, вдень -3°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Миколаєві сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі -6°, вдень -3°, сніг.

У Запоріжжі температура вночі -7°, вдень -3°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме -9°...-5°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -8°, вдень -3°, сніг.

У Дніпрі температура вночі буде -7°, вдень -4°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Сімферополі в понеділок буде похмуро, суцільна хмарність, -9°...-5°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -5°, вдень -3°, сильний снігопад.

У Сєвєродонецьку - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -4°, вдень -3°, сніг.

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