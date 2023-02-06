Поштовхи в населеному пункті відчувалися на 2-3 бали.

Низка землетрусів продовжує виникати в різних країнах світу. Один з них сьогодні, 6 лютого, зафіксували на території Казахстану неподалік від міста Шимкента.

Про це розповіли в Департаменті з надзвичайних ситуацій Шимкенти в коментарях казахським ЗМІ. У заяві сказано: "Мережею сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ" МНС РК 6 лютого о 19:02 зареєстровано землетрус. Епіцентр розташований в 628 кілометрах на захід від Алмати на території Казахстану".

Основні дані про землетрус

Енергетичний клас землетрусу: 11.7;

Відео дня

Магнітуда MPV: 5,4;

Координати епіцентру: 42.72° північної широти, 69.24° східної довготи;

Глибина: 5 кілометрів.

Землетрус відчули жителі Шимкенти і селища Темірлан. У першому випадку воно відчувалося на 2-3 бали, а в другому — на 3 за шкалою МЅК-64.

Землетруси 6 лютого: основна інформація

Вранці потужні поштовхи магнітудою 7,8 бала сколихнули Туреччину і Сирію. Спочатку повідомлялося, що в результаті стихійного лиха загинули 207 осіб.

Однак статистика почала зростати жахливими темпами, і вже о 14:00 стало відомо про понад 1600 жертв у двох країнах. З них 1014 загинули на території Туреччини. Разом з цим в Мережі з'явилися відео, як на території держави обрушувалися цілі будинки.

Внаслідок землетрусу була знищена фортеця Газіантеп на пагорбі в центрі однойменного міста. Її спорудження бере початок ще в епоху Хетської імперії, тобто в XVII столітті до нашої ери. Споруда входила в число об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Румунії зафіксували відразу п'ять землетрусів. У найпотужнішого зі стихійних лих була амплітуда 4,6 бала.

Вас також можуть зацікавити новини: