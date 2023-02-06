Ще один об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО постраждав через землетрус в Сирії.

В результаті потужного землетрусу, що обрушився на південь Туреччини і північ Сирії в ніч на 6 лютого 2023 року, постраждали кілька об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зокрема, як пише турецьке видання Yeni Safak, на півдні Туреччини підземними поштовхами була зруйнована історична фортеця Газіантеп на пагорбі в центрі однойменного міста, яка бере свій початок ще з часів Хетської імперії (17 століття до нашої ери), коли тут з'явилося перше оглядове укріплення. У 2-3 століттях нашої ери, за Римської імперії, його перетворили на повноцінний замок. З тих пір його неодноразово розширювали і перебудовували, свій остаточний вигляд він прийняв в 2000 році. До сегоняшнего дня фортеця використовувалася як Панорамний музей оборони і героїзму Газіантепа.

Крім того, як повідомили у Головному управлінні старожитностей та музеїв Сирії, постраждала Цитадель Алеппо, що так само має статус пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей великий середньовічний укріплений палац в центрі старого міста Алеппо на півночі Сирії вважається одним з найстаріших і найбільших замків у світі. Використання пагорба Цитаделі почалося як мінімум в середині 3-го тисячоліття до нашої ери. За роки існування фортеці її займали багато цивілізацій, і все це відбилося на її зовнішньому вигляді. У 2010-х Цитадель сильно постраждала під час тривалої битви за Алеппо, але знову частково була відкрита для публіки на початку 2018 року.

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Землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого – що відомо

У ніч на 6 лютого 2023 року в прикордонному районі Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів за шкалою Ріхтера. Станом на полудень 6 лютого в одній лише Туреччині за офіційними даними загинули понад 900 людей, а в Сирії – понад 450, ще тисячі людей отримали поранення, і це не остаточні дані – розбір завалів триває.

Вдень 6 лютого стало відомо про новий землетрус в регіоні.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року і другий за силою після землетрусу в Північній Анатолії магнітудою 7,8-8 в 1668 році.

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