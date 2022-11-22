У Києві внаслідок негодиза два дні зламано 120 дерев, ще 100 пошкоджено, частина з них впала на автомобілі, трамвайні колії та лінії електропередач.
Як повідомляє міськдержадміністрація, "протягом 21-22 листопада Комунальна-аварійно рятувальна служба "Київська служба порятунку" здійснила 18 виїздів на прибирання дерев, повалених негодою, ще понад 30 прибрали "зеленбудівці". Загалом унаслідок крижаного дощу у столиці зламано 120 дерев та ще близько 100 пошкоджено".
При цьому зазначається, що найбільше ушкоджених дерев виявлено на зелених зонах у Шевченківському районі: 16 повалених і 48 пошкоджених.
У прес-службі КМДА зазначають, що вчора, зокрема, на вулиці Нижньоюрківській у Подільському районі рятувальники прибрали повалене дерево, яке впало на лінію електропередачі, а на перехресті вулиць Митрофана Довнар-Запольського та Дегтярівської у Шевченківському районі дерево впало на трамвайні колії. Значна кількість дерев впала на автівки, які були припарковані біля дерев.
Ліквідація наслідків негоди триває.
Рятувальники закликають мешканців бути обачливими, а водіїв просять не паркувати авто в недозволених місцях, а також під деревами.
Негода в Україні
21 листопада у Житомирській області через складні погодні умови було обмежено рух вантажівок на дорогах Київ-Чоп та Київ-Ягодин.