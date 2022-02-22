Землетрус був такої інтенсивності, що його можна було відчути

У понеділок, 21 лютого, в Україні стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус зафіксували о 18:05 у Львівській області в районі м. Червоноград, на глибині 3 кілометрів.

Фахівці відзначили, що за класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - пояснили у відомстві.

Там нагадали, що з території Львівської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 11 вересня 2018 року та 03 грудня 2019 року з магнітудами 2,2 та 3,0 відповідно.

Раніше сильний землетрус сколихнув Дніпропетровщину в районі Кривого Рогу, його магнітуда склала 3,3 за шкалою Ріхтера.

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