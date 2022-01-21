Підземні поштовхи зафіксували сьогодні вранці.

Сьогодні вранці в Дніпропетровській області стався землетрус.

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус зареєстровано на території Дніпропетровської області, в районі Кривого Рогу о 06:17.

Джерело землетрусу залягало на глибині 5 кілометрів, а його магнітуда склала 3,3 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах", - кажуть фахівці.

Вони пояснили, що коливання схожі зі струсом, що утворює легка вантажівка. Уважні спостерігачі помічають невеликі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах.

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У відомстві нагадали, що з території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 і 23 червня 2013 з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували ударну хвилю від виверження вулкана в Тонга.

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