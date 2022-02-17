Після основного поштовху жителі відчували кілька афтершоків.

У Гватемалі в результаті землетрусу сталося кілька зсувів. Загинули дві людини.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,2 стався в середу на південному заході Гватемали. В результаті землетрусу загинули дві людини, в будинках обвалилися дахи, почалися зсуви. Як повідомляється, за початковим поштовхом пішли два афтершоки магнітудою вище 4.

Станом на 8:30 ранку за місцевим часом влада повідомила про двох загиблих: чоловіка і жінку.

На зображеннях, опублікованих агентством, видно наслідки каменепадів і вирвані з коренем дерева, що блокують дороги після землетрусу.

Нагадаємо, щонайменше 94 людини загинули в історичному бразильському гірському містечку Петрополіс в результаті зсувів, які поховали під собою будинки, затопили вулиці і змили автомобілі та автобуси.

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