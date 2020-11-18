Рятувальники назвали області України, де очікується ожеледиця
Українців попередили про ожеледицю на дорогах.
Сьогодні, 18 листопада, в Україні очікується ожеледиця.
Про це повідомила Держслужба з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Вночі та вранці 18 листопада у Житомрській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС зазначили, що ожеледиця на дорогах також очікується по Києву та у східних областях.
Рятувальники попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Прогноз погоди в Україні 18 листопада: дані Погоди УНІАН
У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, д -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.
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- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
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- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -6°
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- Луцьк+9°... +3°
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- Миколаїв+4°... -3°
- Одеса+4°... 0°
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- Харків-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+8°... +3°