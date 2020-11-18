Рятувальники назвали області України, де очікується ожеледиця

09:04, 18 листопада 2020
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Українців попередили про ожеледицю на дорогах.

На дорогах можлива ожеледиця / Фото УНІАН
На дорогах можлива ожеледиця / Фото УНІАН

Сьогодні, 18 листопада, в Україні очікується ожеледиця.

Про це повідомила Держслужба з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"Вночі та вранці 18 листопада у Житомрській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС зазначили, що ожеледиця на дорогах також очікується по Києву та у східних областях.

Рятувальники попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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У середу, 18 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Похмуро буде тільки в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +3° в центрі, до +6° - в південних областях, д -2° на сході і піднімуться до +9° в західній частині країни.

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Автор: Олена Пилипчак

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