Залишається перекритим рух транспорту на 11 автодорогах в Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях.

Станом на 17:30 27 листопада в Україні через негоду знеструмлені 1454 населених пункти в 17 областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформуючи про хід ліквідації наслідків циклону.

За інформацією рятувальників, підрозділами ДСНС відбуксировано 1214 транспортних засобів. Також було прибрано 164 дерева.

"За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух транспорту на 11 автодорогах: в Миколаївській (7), Одеській (3) та Кіровоградській (1) областях. На автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів у Миколаївській (2), Черкаській (3), Одеській (1), Кіровоградській (1)", – зазначають у ДСНС.

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Посилаючись на Нацполіцію, рятувальники повідомляють, що у місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Київської областей знаходиться близько 1810 вантажних транспортних засобів.

Щодо найбільш постраждалих від циклону областей, у ДСНС інформують, що на Одещині відбуксировано 533 авто, прибрано 44 повалених дерева, надано допомогу 1 тис. 658 особам, з них 117 дітям.

На Кіровоградщині відбуксировано 207 авто, прибрано 41 дерево, надано допомогу 310 особам та на Миколаївщині відбуксировано 137 автомобілів, прибрано 17 дерев.

Негода в Україні

Протягом минулих трьох діб в Україні випадали опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Кількість опадів становила 0,3-46 мм, а на Миколаївщині та Одещині – місцями 51-87 мм. Циклон приніс у окремі області хуртовини, налипання мокрого снігу.

Вранці 27 листопада стало відомо, що зокрема в Одеській області через негоду постраждало 13 людей. Восьмеро звернулися по медичну допомогу з ознаками переохолодження, ще п’ятеро постраждали через падіння дерев.

Станом на 14:00 проїзд на дорогах загального користування було забезпечено, але рух транспорту залишався перекритим на 12 автодорогах: у Миколаївській області таких вісім, в Одеській – три та у Кіровоградській – одна.

Повідомлялось, що на той момент в країні знеструмлено 1 тис. 638 населених пунктів у 17 областях. Найбільше – на Київщині, Одещині та Миколаївщині.

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