Цьогорічний вересень у столиці виявився досить прохолодним та набагато сухішим за норму.

Цього року вересень у Києві виявився досить прохолодним та набагато сухішим за норму. За весь місяць випало лише 23 мм опадів, що становить лише 40 % кліматичної норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Як зазначається, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 вересня зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15°С.

За даними спостережень, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3°С.

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Найтеплішим днем було 13 вересня, коли максимальна температура досягла +27,0°С, а найхолоднішим - 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9°С.

Нагадаємо, в Україні 2 та 3 жовтня очікується заморозки до -5°.

Погода у Києві 1 жовтня

У перший день жовтня в Києві очікується похмура погода. Небо буде затягнуте хмарами, проте сонце все ж показуватиметься на небосхилі.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16°.

Весь день в столиці дутиме східний вітер, а його швидкість складе 2,1 - 4 м/с.

Атмосферний тиск - підвищений, 767 міліметрів ртутного стовпа.

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Автор: Катерина Лиманська