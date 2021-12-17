На острові Ла-Пальма вже кілька днів за зафіксовано сейсмічної активності. З'явилася надія, що тримісячне виверження вулкана припинилося.

Вчені припускають, що затвердіння лавових отворів на вулкані Кумбре-В'єха може означати кінець виверження, яке тривало три місяці. Влада на іспанському острові Ла-Пальма дозволила евакуйованим жителям повернутися, щоб очистити засипані попелом будинки.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, підземні канали, по яких магма пробивалася до поверхні, тверднуть. За даними агентства, з вечора понеділка не було зареєстровано сейсмічної активності.

Однак, як повідомляється, навіть якщо виверження припинилося, аварійна ситуація ще не закінчилася, оскільки відкладення лави все ще можуть виділяти небезпечні пари діоксиду сірки.

Фахівці просять домовласників, більшості з яких ще не дозволять залишитися на ніч, бути обережними.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

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Це виверження є найдовшим на іспанських Канарських островах з моменту початку реєстрації в 1500 році.

З моменту початку виверження тисячі людей були евакуйовані, зруйновано не менше 2910 будівель, а основна життєдіяльність острова - бананові плантації - спустошена.

Тим часом життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

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Автор: Катерина Лиманська