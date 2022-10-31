Опадів у столиці 1 листопада не передбачається.

Листопад в Києві почнеться з прохолодної погоди, хоч протягом дня і буде достатньо сонячно.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Так, в ніч на 1 листопада температура в столиці опуститися до +2°, а вдень повітря прогріється лише до +10°. У першій половині дня буде практично безхмарно, а потім натягне хмар. Без опадів.

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Вітер буде слабким, але нестабільним і кілька разів за день змінить свій напрямок. Його швидкість становитиме 0,7-2,4 м/с. Атмосферний тиск знижений і продовжить знижуватися, 749-752 міліметри ртутного стовпа.

У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +9°, вдень +17°.

У Луцьку - невелика хмарність, вночі +5°, вдень +14°.

У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +4°, вдень + 14°.

У Тернополі 1 листопада вночі буде + 5°, вдень +15°, невелика хмарність.

У Хмельницькому завтра буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +14°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +9°, вдень +18°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +10°...+15°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +7°, вдень +18°.

У Вінниці завтра буде +1°...+13°, невелика хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі +2°, вдень +12°, невелика хмарність.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +9°.

У Кропивницькому температура вночі буде 0°, вдень +10°, невелика хмарність.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря 0°...+8°.

В Одесі 1 листопада - невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +14°.

У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +12°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +1°, вдень + 12°.

У Запоріжжі завтра температура вночі +1°, вдень +10°, невелика хмарність.

У Сумах температура повітря становитиме 0°...+6°, невелика хмарність.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Дніпрі завтра температура вночі буде +1°, вдень +8°, невелика хмарність.

У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, +2°...+10°.

У Краматорську завтра буде ясно і безхмарно, температура вночі -1°, вдень +7°.

У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі -1°, вдень +7°.

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