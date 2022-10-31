Листопад в Києві почнеться з прохолодної погоди, хоч протягом дня і буде достатньо сонячно.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Так, в ніч на 1 листопада температура в столиці опуститися до +2°, а вдень повітря прогріється лише до +10°. У першій половині дня буде практично безхмарно, а потім натягне хмар. Без опадів.
Вітер буде слабким, але нестабільним і кілька разів за день змінить свій напрямок. Його швидкість становитиме 0,7-2,4 м/с. Атмосферний тиск знижений і продовжить знижуватися, 749-752 міліметри ртутного стовпа.
Погода на завтра
У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +9°, вдень +17°.
У Луцьку - невелика хмарність, вночі +5°, вдень +14°.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +4°, вдень + 14°.
У Тернополі 1 листопада вночі буде + 5°, вдень +15°, невелика хмарність.
У Хмельницькому завтра буде невелика хмарність, вночі +2°, вдень +14°.
В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +9°, вдень +18°.
В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +10°...+15°, хмарно з проясненнями.
У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +7°, вдень +18°.
У Вінниці завтра буде +1°...+13°, невелика хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі +2°, вдень +12°, невелика хмарність.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +9°.
У Кропивницькому температура вночі буде 0°, вдень +10°, невелика хмарність.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря 0°...+8°.
В Одесі 1 листопада - невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +14°.
У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +12°, невелика хмарність.
У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +1°, вдень + 12°.
У Запоріжжі завтра температура вночі +1°, вдень +10°, невелика хмарність.
У Сумах температура повітря становитиме 0°...+6°, невелика хмарність.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі 0°, вдень +6°.
У Дніпрі завтра температура вночі буде +1°, вдень +8°, невелика хмарність.
У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, +2°...+10°.
У Краматорську завтра буде ясно і безхмарно, температура вночі -1°, вдень +7°.
У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі -1°, вдень +7°.