У великодню неділя західні регіони України накриють рясні опади. Подекуди випаде град. Водночас денна температура коливатиметься у межах +19...+24 градусів
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Як повідомляє Укргідрометцентр, загалом на Великдень дощитиме майже у всіх українських областях.
За прогнозами Укргідрометцентру, 2 травня на західні області накриють грози, в окремих районах будуть град та шквали до 15 – 20 метрів на секунду.
Крім того, у зв'язку з відлигою у високогiр'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігатиметься також значна снiголавинна небезпека, а саме – 3 рівень.
Сильні зливи прогнозують на:
- Закарпатті;
- Волині;
- Рівненщині;
- Житомирщині;
- Тернопільщині.
- Слабкі дощі з грозою у таких областях:
- Львівська;
- Івано-Франківська;
- Хмельницька.
У низці регіонів прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про більшість районів таких областей: Вінницької, Хмельницької та Черкаської, Полтавської ,Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської.
Прогноз погоди в областях
У неділю дощитиме у всіх областях країни, сухо буде тільки в окупованому Криму. Однак, попри дощі, синоптики прогнозують температуру повітря від +19 на заході до +25 на півдні. У західних та східних областях завтра також можливі грози.
Вночі у всіх регіонах також буде тепло. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від +9 до +12.
У Києві завтра також очікується дощ. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +22 до +24, а вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів тепла.
Нагадаємо, завтра православні віряни України святкуватимуть Великдень. Сьогодні в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який планують доставити і до українських церков.
Як прогнозують в поліції, участь у великодніх заходах візьмуть близько мільйона вірян. Охороняти правопорядок буде понад 21 тисяча поліцейських.
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