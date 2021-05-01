Крім того, у зв'язку з відлигою у високогiр'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігатиметься також значна снiголавинна небезпека.

У великодню неділя західні регіони України накриють рясні опади. Подекуди випаде град. Водночас денна температура коливатиметься у межах +19...+24 градусів

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Як повідомляє Укргідрометцентр, загалом на Великдень дощитиме майже у всіх українських областях.

За прогнозами Укргідрометцентру, 2 травня на західні області накриють грози, в окремих районах будуть град та шквали до 15 – 20 метрів на секунду.

Крім того, у зв'язку з відлигою у високогiр'ї Прикарпаття та Закарпаття зберігатиметься також значна снiголавинна небезпека, а саме – 3 рівень.

Сильні зливи прогнозують на:

Закарпатті;

Волині;

Рівненщині;

Житомирщині;

Тернопільщині.

Слабкі дощі з грозою у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Хмельницька.

У низці регіонів прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мовиться про більшість районів таких областей: Вінницької, Хмельницької та Черкаської, Полтавської ,Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської.

Прогноз погоди в областях

У неділю дощитиме у всіх областях країни, сухо буде тільки в окупованому Криму. Однак, попри дощі, синоптики прогнозують температуру повітря від +19 на заході до +25 на півдні. У західних та східних областях завтра також можливі грози.

Вночі у всіх регіонах також буде тепло. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від +9 до +12.

У Києві завтра також очікується дощ. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +22 до +24, а вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів тепла.

Нагадаємо, завтра православні віряни України святкуватимуть Великдень. Сьогодні в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який планують доставити і до українських церков.

Як прогнозують в поліції, участь у великодніх заходах візьмуть близько мільйона вірян. Охороняти правопорядок буде понад 21 тисяча поліцейських.

Погода в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко