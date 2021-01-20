Завтра в Києві після довгих заморозків потеплішає до +3°
Вночі все ще буде трохи нижче 0°.
У четвер, 21 січня, в Києві після довгих заморозків вперше буде плюсова температура.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
До + 8°: завтра в Україну увірветься потепління (карта)
Якщо вночі стовпчики термометрів все ще будуть опускатися до -2°, то вдень повітря вже прогріється до +3°.
Також киян порадує зимове сонце - очікується ясна та безхмарна погода.
Вітер трохи посилиться, його швидкість складе 4,3-4,6 м/с. Атмосферний тиск знижений - 747 мм ртутного стовпа.
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Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:-5° / +6°
Вологість:56 %
Тиск:755 мм
Вітер: 9.5 м/с
Ймовірність опадів:7 %
Схід:07:25
Захід17:16
Видимість:16 км
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