Завтра в Києві після довгих заморозків потеплішає до +3°

17:00, 20 січня 2021
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Вночі все ще буде трохи нижче 0°.

Завтра в Києві суттєво потеплішає / фото УНІАН, Володимир Гонтар
Завтра в Києві суттєво потеплішає / фото УНІАН, Володимир Гонтар

У четвер, 21 січня, в Києві після довгих заморозків вперше буде плюсова температура.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Якщо вночі стовпчики термометрів все ще будуть опускатися до -2°, то вдень повітря вже прогріється до +3°.

Також киян порадує зимове сонце - очікується ясна та безхмарна погода.

Вітер трохи посилиться, його швидкість складе 4,3-4,6 м/с. Атмосферний тиск знижений - 747 мм ртутного стовпа.

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Автор: Катерина Лиманська

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