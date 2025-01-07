Епіцентр землетрусу знаходився недалеко від Евересту.

Потужний землетрус стався в Тибеті недалеко від Непалу. Унаслідок стихії загинули 53 людини, а 62 людини отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, підземні поштовхи сталися на північному передгір'ї Гімалаїв недалеко від одного з найсвященніших міст Тибету. Землетрус був магнітудою 7,1, а поштовхи виявилися настільки сильними, що в сусідніх Непалі, Бутані та Індії здригнулися будівлі.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тінгрі - сільському повіті, відомому як північні ворота в регіон Евересту, на глибині 10 кілометрів.

Землетрус стався приблизно за 80 км на північ від Евересту - найвищої гори у світі.

Південно-західні райони Китаю, Непалу та північної Індії часто страждають від землетрусів. Відбуваються вони в цьому районі через зіткнення Індійської та Євразійської тектонічних плит.

У 2015 році в Непалі стався найсильніший в історії країни землетрус магнітудою 7,8. Унаслідок нього загинуло близько 9000 осіб, тисячі дістали поранення, зруйновано кілька десятків тисяч будинків і пошкоджено понад півмільйона будівель. 18 людей загинули в базовому таборі Евересту, коли на нього зійшла лавина.

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