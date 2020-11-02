Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 90 осіб

З-під завалів дістали 105 осіб.

Число громадян, витягнутих пораненими з-під завалів, досягло 105 \ DAILY SABAH

Кількість жертв землетрусу магнітудою 6,6 у турецькому Ізмірі в регіоні Егейського моря збільшилася до 91 людини.

Читайте також Дивом вціліла українка розповіла про землетрус у ТуреччиніПро це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Також повідомляється, що внаслідок землетрусу, який стався 30 жовтня, постраждали понад 960 осіб.

Кількість громадян, яких дістали пораненими з-під завалів, досягла 105.

Слідом за першим землетрусом біля берегів Туреччини в Егейському морі було зафіксовано в цілому 1 тис. 120 слабших підземних поштовхів, причому магнітуда 43 поштовхів перевищила 4 бали.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше заявив про концентрацію всіх необхідних ресурсів держави для усунення наслідків землетрусу.

Глава турецької держави наголосив, що всі громадяни, які втратили житла, отримають нові квартири.

Землетрус в Туреччині

30 жовтня в Егейському морі стався сильний землетрус. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км. Підземні поштовхи відчули на островах Греції і в Стамбулі. У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані були будинки, люди опинилися під руїнами.