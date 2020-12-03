На південному сході Туреччини стався землетрус (відео)

18:37, 3 грудня 2020
87

Епіцентр розташовувався в районі Куртулан провінції Сіірт.

Землетрус стався в провінції Сіірт \ фото Вікіпедія
Землетрус стався в провінції Сіірт \ фото Вікіпедія

У провінції Сіірт на південному сході Туреччини в четвер о 08.45 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 5.

Дивом вціліла українка розповіла про землетрус у ТуреччиніЕпіцентр землетрусу розташовувався в районі Куртулан, передає Анадолу. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 20 км.

В управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що станом на 10.20 за місцевим часом, інформації про жертви або руйнування в результаті ранкового землетрусу в провінції Сіірт не надходило.

Новини по темі

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: землетрусТуреччина
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+3°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
56 %
759 мм
3.7 м/с
1 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять