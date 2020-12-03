На південному сході Туреччини стався землетрус (відео)
Епіцентр розташовувався в районі Куртулан провінції Сіірт.
У провінції Сіірт на південному сході Туреччини в четвер о 08.45 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 5.
Дивом вціліла українка розповіла про землетрус у ТуреччиніЕпіцентр землетрусу розташовувався в районі Куртулан, передає Анадолу. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 20 км.
В управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що станом на 10.20 за місцевим часом, інформації про жертви або руйнування в результаті ранкового землетрусу в провінції Сіірт не надходило.
Житель турецького міста Сіірт дивом уникнув травм під час землетрусу
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