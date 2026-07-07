Землетрус стався вранці в Україні: де та якої сили він був (карта)

Його сила становила 2,6 бала.

Вранці сьогодні, 7 липня, в Полтавській області стався землетрус.

Як повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 05:26.

Підземні поштовхи магнітудою 2,6 бала було зафіксовано біля Лохвиці Миргородського району області.

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"Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Миргородському районі, Полтавської області, Лохвицької ТГ, магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - йдеться у повідомленні.

Вплив землетрусів на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук, член-кореспондент НАНУ зауважив, що кожен, навіть невеликий, землетрус вкладає свою енергію в питання руйнування опор Кримського мосту.

За його словами, в цілому кримські мости бояться "місцевих зон". Тобто може статися не сильний землетрус, але певний об'єкт стоїть на взаємному русі двох тектонічних плит.

Так, навіть місцеві слабкі землетруси можуть спричиняти небезпечні рухи земної гори, які можуть призводити до розрідження середовища під опорними конструкціями мосту.

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