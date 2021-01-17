Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла: понад півсотні людей (фото)
Понад 800 людей постраждали, в регіоні продовжуються афтершоки.
Кількість жертв землетрусу в індонезійській провінції Західний Сулавесі зросла до 56 осіб.
Потужний землетрус в Індонезії за декілька секунд обвалив понад 60 будівель, є жертви (відео)
Як повідомляє інформаційне агентство Xinhua, травми отримали 826 осіб.
У постраждалому регіоні відновили електропостачання та функціонування головної дороги. В регіоні продовжуються афтершоки.
Як повідомлялось, 15 січня на острові Сулавесі - за шість кілометрів від міста Мажен, у провінції Західний Сулавесі - стався землетрус магнітудою 6,2.
Внаслідок чого пошкоджено понад 300 будинків і два готелі. Також зруйновано місцеву лікарню та урядову будівлю. Крім того, землетрус призвів до трьох зсувів, припинення електропостачання та пошкодження мостів. Близько 15 тисяч людей залишили свої будинки.
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