Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла: понад півсотні людей (фото)

Понад 800 людей постраждали, в регіоні продовжуються афтершоки.

В Індонезії стався страшний землетрус / REUTERS

Кількість жертв землетрусу в індонезійській провінції Західний Сулавесі зросла до 56 осіб.

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Як повідомляє інформаційне агентство Xinhua, травми отримали 826 осіб.

У постраждалому регіоні відновили електропостачання та функціонування головної дороги. В регіоні продовжуються афтершоки.

Як повідомлялось, 15 січня на острові Сулавесі - за шість кілометрів від міста Мажен, у провінції Західний Сулавесі - стався землетрус магнітудою 6,2.

Внаслідок чого пошкоджено понад 300 будинків і два готелі. Також зруйновано місцеву лікарню та урядову будівлю. Крім того, землетрус призвів до трьох зсувів, припинення електропостачання та пошкодження мостів. Близько 15 тисяч людей залишили свої будинки.

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