Районна міліція може залишитися без керівництва через нечіткість термінології в законі про люстрацію

Голова правління Української Гельсинської спілки, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявляє, що нечіткість термінології в законі про люстрацію може призвести до того, що районні прокуратури та управління внутрішніх справ залишаться без керівництва.

Про це він сказав у ході круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Закон містить поняття, які точно не визначені, а саме – «начальницький склад правоохоронних органів», «територіальний і регіональний орган прокуратури, СБУ, МВС», - сказав Захаров.

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Він пояснив, що це означає, що під люстрацію потраплять усі керівники та їхні заступники на рівні районних управлінь МВС, СБУ та органів прокуратури, що призведе до зупинки діяльності цих силових структур.

З ним не погодився міністр юстиції Павло Петренко, який вважає, що закон потрібно розуміти так, що під люстрацію потрапить лише керівний склад вищезазначених структур на рівні не нижче обласного. «Мова йде виключно про обласний рівень та Київ, Севастополь і Крим», - сказав Петренко.