У штабі АТО стверджують, що українські військові готові дати відсіч у разі атаки на аеропорт Донецька

Обстановка навколо Донецького аеропорту, переміщення бойовиків та їхньої техніки постійно відслідковується.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Наші підрозділи, що знаходяться там, готові реагувати на будь-які виклики, що можуть виникнути в рамках виконання завдань з охорони та оборони стратегічного об’єкту", - наголошується у повідомленні.

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Зазначається також, що ситуація в районі 32-го блокпосту, що розташований неподалік н.п. Сміле, під контролем сил АТО.

"Завдяки комунікації між штабом АТО, штабом сектору, особовим складом блокпосту та підрозділами вогневої підтримки забезпечується безпека українських військовослужбовців. Нині блокпост забезпечений усім необхідним для виконання поставлених завдань", - зазначили в АТО.

Поточна ситуація в зоні АТО залишається динамічною, йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, режим припинення вогню в зоні проведення АТО було оголошено 5 вересня після того, як в Мінську підписали відповідний меморандум. Проте проросійські бойовики порушують режим припинення вогню і регулярно обстрілюють Донецький аеропорт з важкої артилерії, проводять наступальні операції.

Сьогодні, 24 жовтня, жителі Донецька в соціальних мережах повідомляли, що близько 12.00 у бік аеропорту проїхали танки та інша важка техніка проросійських бойовиків.