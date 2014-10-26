Майже 40 порушень на виборах стосуються наклепу і незаконної агітації - МВС
13:28, 26 жовтня 2014Політика
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В органи внутрішніх справ поки що надійшло 36 повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчих процесом на виборах народних депутатів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
За його словами, найбільше таких порушень зареєстровано у Києві, у Миколаївській, Вінницькій, Одеській і Харківській областях.
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За інформацією Ярого, повідомлення стосувалися переважно незаконної агітації та наклепу.
Раніше в чергову частину Миколаївського міського управління міліції надійшло понад 10 анонімних повідомлень по телефону. Особи, які телефонували повідомляли адреси або номери ділянок, на яких нібито стануться вибухи чи вибухнуть газопроводи.
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