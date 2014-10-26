Під Києвом члени комісії підклеюють порвані виборцями бюлетені - ОПОРА

Як повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, виборець, якого спіймали на цьому порушенні, документ для волевиявлення порвав.

У свою чергу члени комісії на незаконні дії виборця відреагували процедурним порушенням - склеїли бюлетень і вкинули у скриньку для голосування. Аргументували свої дії тим, що хочуть, щоб під час підрахунку голосів збігалася кількість виданих бюлетенів з тими, які знаходяться в урні.

ОПОРА інформує, що після того, як документ порвали, він стає предметом, який не є виборчим бюлетенем. Що стосується подальших дій комісії, то, виходячи з ситуації, що склалася після закінчення голосування вона повинна керуватися частиною 7 статті 90 Закону «Про вибори народних депутатів».

Читайте такожУ Чернігові міліція перевіряє інформацію про 200 "виборців-гастролери"

«Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в один пакет у порядку, зазначеному у частині шостій статті 87 цього закону. На пакеті робиться напис «Предмети», - пояснили у ОПОРІ.