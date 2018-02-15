Прем’єр Польщі: «Північний потік-2» - крок до великої російсько-української війни

Nord Stream 2 є непотрібним, небезпечним та шкідливим проектом, переконаний очільник польського уряду.

Створення другої гілки газопроводу «Північний потік-2» надасть Росії можливість в будь-який спосіб загострювати конфлікт з Україною, аж до розв’язання проти неї повноцінної війни.

Читайте такожТранзит газу через Україну в 2017 році встановив 7-річний рекордЯк повідомляє «Польське радіо», таку заяву в інтерв’ю «Die Welt» зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький.

Очільник польського уряду наголосив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.

За словами Моравєцького, після запуску Nord Stream 2 і відключення українських газопроводів, «Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Nord Stream 2 – крок у цьому напрямку».

Польський прем’єр підкреслив, що після створення «Північного потоку-2» більш ймовірним буде спалах великої російсько-української війни.

Моравєцький додав, що завдяки інтерконекторам і терміналам зрідженого газу Європа має достатньо можливостей, аби забезпечити попит на імпортний газ у розмірі 180 мільярдів кубометрів на рік.

«Коротко кажучи: Nord Stream 2 є непотрібним, шкідливим, і він розділює західну спільноту», – підсумував він.

Раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що російський проект "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку Європи.