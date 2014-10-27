Реакція Заходу на вибори в Україні: однозначна перемога проєвропейських сил, але попереду ще багато роботи

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт та посол США при ОБСЄ Деніел Беєр оцінюють сьогоднішнє голосування на виборах до Верховної Ради як ще один крок на демократичному шляху України.

Про це йдеться у їхній заяві про українські парламентські вибори, текст якої передано УНІАН Відділом преси, освіти і культури Посольства США.

«Сьогодні ми мали честь спостерігати українську демократію в дії, коли країна, вдруге за рік, пішла на виборчі дільниці - цього разу проголосувати за новий парламент», - зазначають американські дипломати.

«Протягом декількох годин представники Посольства відвідали десять виборчих дільниць по всьому Києву, аби побачити, як розгортаються події у цей історичний день. Співробітники виборчих комісій, спостерігачі та громадяни, з якими ми спілкувалися, радо обговорювали підготовку до виборів і були сповнені ентузіазму щодо можливості знов проголосувати за зміни. Атмосфера була оптимістичною і позитивною», - йдеться в заяві.

Як наголосили Пайєтт і Беєр «сьогоднішнє голосування є ще одним кроком на демократичному шляху України».

«Ми вітаємо всіх, хто в країні та по всьому світу зміг проголосувати, і чекаємо на оцінку сьогоднішнього голосування місцевими та міжнародними спостерігачами», - підкреслили дипломати.

При цьому зазначається, що ОБСЄ планує дати попередню оцінку на прес-конференції в понеділок, у другій половині дня, в Києві.

Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц вважає, що дострокові парламентські вибори в Україні є сигналом для демократичного прогресу.

"Вибори в Україні є сигналом для демократичного прогресу; тепер потрібні рішучі реформи", - написав Курц у Твіттер.

Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер вітає український народ з проведенням дострокових парламентських виборів, які є "важливим кроком в процесі укріплення демократії".

Про це йдеться у відповідній заяві канадського прем'єр-міністра, розповсюдженій канадським урядом з приводу проведення в Україні позачергових парламентських виборів 26 жовтня.

“Від імені уряду Канади я хотів би привітати народ України з тим, що другий раз у 2014 році він здійснив свої основні демократичні права. Сьогоднішні вибори є важливим кроком в процесі укріплення демократії в Україні, і люди продовжують демонструвати стійкість, мужність і відданість справі побудови для себе більш мирної і процвітаючої країни перед лицем воєнної агресії з боку путінського режиму, який намагається позбавити їх цього права", - йдеться у заяві.

Харпер зазначив, що у лідерів України попереду ще багато роботи для забезпечення економічної, соціальної та політичної стабільності для країни. "Канада буде продовжувати гордо стояти пліч-о-пліч з українським народом, який намітив новий курс в історію, який є мирним, і де Україна визнана усіма народами як вільна, демократична і суверенна", - запевнив прем'єр-міністр Канади.

Генсек Ради Європи Торбйон Ягланд привітав парламентські вибори в Україні, які продемонстрували прагнення українського народу до миру, демократії та єдності країни.

Мова про це йдеться у відповідній заяві генсека РЄ, переданій агентству УНІАН у неділю.

“Хоча остаточні підсумки ще уточнюються, сьогоднішні вибори були ясним вираженням прагнення українського народу до миру, демократії та єдності країни. Я вітаю прихильність президента Порошенка і прем'єр-міністра Яценюка до демократичних реформ, яка була підтримана більшістю виборців", - заявив Ягланд.

Екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє, що позачергові парламентські вибори в Україні стали перемогою проєвропейських та реформаторських сил.

"Це виглядає як гучна перемога проєвропейських і реформаторських сил на виборах України. Сподіваюся, що остаточні результати це підтвердять", - написав Більдт у Твіттері.