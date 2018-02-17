Санкції проти Росії та деокупація Криму: про що говорив Порошенко з конгресменами США в Мюнхені

За словами Порошенка, посилення Вашингтоном санкційного тиску на РФ формує сприятливий фон для просування мирного процесу на Донбасі.

Президент Петро Порошенко підкреслив, що прийняття Вашингтоном рішення про надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на РФ є не тільки відповіддю на деструктивну позицію Москви, але й одночасно формують сприятливий фон для просування мирного процесу на Донбасі.

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Як повідомила прес-служба голови держави, про це він заявив під час зустрічі з делегацією Конгресу США в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у справі відсічі російської агресії та у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Яскравим підтвердженням такої підтримки стало ухвалення закону про протидію супротивникам Америки через санкції, окремі положення якого уже імплементуються.

Разом з тим, як повідомляється, президент висловив сподівання, що фінансування програм безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного характеру і надалі отримуватимуть повну підтримку з боку Конгресу.

Також Порошенко скоординував з американськими конгресменами подальші кроки з посилення міжнародного фронту з деокупації Криму.

"Сторони також засудили намір провести російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Криму. Було скоординовано подальші кроки щодо посилення міжнародного фронту з деокупації українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Також було обговорено прогрес України у реалізації програми реформ та розвиток співпраці з МВФ. Відзначено зусилля з реформування сектору безпеки, свідченням чого є намір уже найближчим часом розглянути у парламенті законопроект про національну безпеку.

Президент України також закликав Конгрес США підтримати офіційне визнання Сполученими Штатами Голодомору 1932-1933 років, штучно створеного сталінським режимом, геноцидом українського народу.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня США запровадили санкції проти заступника міністра енергетики Російської Федерації Андрія Черезова та низки енергетичних компаній.

Зокрема, до списку спеціально визначених громадян і заблокованих юридичних осіб (так званий SDN List) внесені імена 21-ї фізичної особи, серед яких є громадяни України та Росії, а також назви дев'яти компаній.

Також наприкінці січня міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа запровадить фінансові санкції щодо десятків заможних росіян через два-три місяці.