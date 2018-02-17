Вторгнення РФ в Україну є найбільшим порушенням міжнародного права з часів Другої світової - МЗС Канади

У МЗС Канади наголосили, що країни Заходу мають захищати Україну, оскільки вона добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на підписання Будапештського меморандуму та гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вважає, що вторгнення Росії в Україну та окупація її території є найбільшим порушенням міжнародного права з часів Другої світової війни і негативно впливає на нерозповсюдження ядерної зброї в світі.

Про це вона заявила під час виступу на Українському ланчі «Україна на передовій війни нового типу: уроки для Заходу і перспективи для світу» в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Фріланд зазначила, що «коли справа доходить до питань безпеки України – це не віртуальний конкурс, це не ситуація, коли верховенство права застосовується, коли ти хороша країна, та верховенство право не застосовується, коли ти нехороша країна».

Читайте також"Лавров нахабно обманює журналістів": Марчук відповів Росії на звинувачення у порушенні Будапештського меморандуму«Ми маємо зобов’язання перед Україною, і ми маємо ці зобов’язання не тому, що українці хороші хлопці і не тому, що ми хороші хлопці. Ми маємо ці зобов’язання, тому що вторгнення в Україну, анексія української території – це найбільше порушення міжнародного правопорядку в Європі з часів Другої світової війни…

Це також порушення світового порядку, яке має дуже негативні наслідки з точки зору ядерного нерозповсюдження, тому що Україна добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на підписання Будапештського меморандуму та для гарантії безпеки, і тепер ми маємо про це пам’ятати і стати на захист України», - підкреслила вона.