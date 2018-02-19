Голова Нацполіції закликав негайно створити Службу судової охорони

За словами Князєва, за минулий рік майже 1,5 тис. поліцейських постраждали під час гарантування безпеки учасників масових заходів, зокрема, в рамках проведення судових засідань.

Державна судова адміністрація повинна створити спеціальну службу судової охорони.

Про це заявив Глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

«Хотілося б, щоб колеги з Державної судової адміністрації згадали про свій обов’язок щодо створення спеціальної служби судової охорони. Попри те, що кошти на створення цієї служби закладаються в бюджеті і кудись витрачаються, – вони з року в рік «не встигають» її створити», - наголосив він.

Також глава Нацполіції висловив сподівання, що прокуратура оскаржить рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу активісту, який 15 лютого 2018 року стріляв у поліцейського біля Солом'янського райсуду, у вигляді особистої поруки народним депутатам.

«Ми сподіваємося, що прокуратура звернеться в апеляцію з протестом на таке рішення суду. Всі правоохоронні органи повинні консолідовано та послідовно виконувати норми закону, як би складно це не було. Тільки тоді в суспільстві запанує порядок», – вважає Князєв.

Читайте також"Нехай тепер охороняють себе самі": Аваков хоче скасувати охорону судів поліцією і НацгвардієюЗа даними Нацполіції, в Україні у 2017-2018 роках відбулося майже 70 тисяч масових заходів. Понад 700 з них - закінчилися сутичками зі співробітниками поліції. Також зазначається, що за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських, зокрема, під час охорони порядку в рамках судових засідань.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня під час засідання Ради суддів України голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк заявляв, що на посаду керівника Служби судової охорони вже є три кандидатури і що всі вони проходять відповідну спеціальну перевірку спецслужбами.

За його словами, лише за результатами цієї перевірки він підпише подання Вищій Раді правосуддя для призначення керівника Служби судової охорони.

Наприкінці минулого року Холоднюк обіцяв, що Служба судової охорони почне працювати в 2018 році, на що виділено 1 млрд грн.

До моменту її створення, охорону судів здійснює Нацполіція і Національна гвардія.

Сьогодні, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням скликати позачергове засідання уряду для внесення проекту постанови про скасування охорони судових установ співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Нацгвардії.