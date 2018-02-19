У Сербії заарештовані дві українки з Луганська - ЗМІ

Жінки намагалися зняти будинок старого Генштабу з допомогою дрона.

Військова поліція Сербії заарештувала двох громадянок України та двох громадян США, які з допомогою дрона намагалися зняти будинок старого Генштабу Сербії.

Про це повідомляють сербські ЗМІ, зокрема B92, пише РБК-Україна.

Як повідомляється, факт арешту підтвердило і Міністерство оборони Сербії, зазначивши, що затримані українки родом з Луганська. Як повідомляють ЗМІ, заарештованих передали в руки поліції, справа перебуває на розгляді прокуратури і поліції.

Читайте такожУ МЗС Сербії звинуватили посла України в порушенні Віденської конвенціїАрешт іноземних громадян підтвердив президент Сербії Вучич, який сказав, що це не "щось небезпечне". Більше інформації він отримає після зустрічі з представниками сербських спецслужб.

Зазначимо, що на сьогоднішній день в зазначеному будинку знаходяться Агентство військової розвідки і Агентство військової безпеки Сербії. За даними сербських ЗМІ, будівля є важливою в командній системі армії Сербії, оскільки значну частину своєї діяльності в ній проводить міністр оборони Олександр Вулин.