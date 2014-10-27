Вибори відбулися відповідно до закону і є легітимними – КВУ

Про це голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Ми маємо всі підстави говорити про те, що вибори в Україні відбулись відповідно до чинного законодавства. Вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних норм і принципів, і на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів», - сказав Кошель.

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За його словами, більшість порушень у день голосування, які фіксували 4 тис. спостерігачів КВУ, носили технічний характер і не можуть вплинути на результати виборів.

«Понад 85% порушень, які фіксували представники КВУ, – це, насамперед, технічні питання і питання, пов’язані з процедурою виборчого процесу. Тобто, йдеться про технічні, непринципові і незначні порушення», - зазначив голова КВУ.

Він також повідомив, що на даний час задокументовано 850 порушень у день голосування, що у 3-4 рази менше, ніж на парламентських виборах у 2012 році

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 жовтня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, явка на вибори становила 52,42%.

Станом на 12.00 ЦВК опрацювала 43,87% протоколів. За їхніми даними, за партію «Народний фронт» проголосували 21,6% виборців, за «Блок Петра Порошенка», - 21,5%, за «Об’єднання «Самопоміч» - 11,1%, за «Опозиційний блок» - 9,7%, за Радикальну партію – 7,4% та за ВО «Батьківщина» - 5,7%.