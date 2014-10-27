Порошенко та Яценюк зробили правильні висновки з конфлікту Ющенка й Тимошенко - політолог

Між президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, швидше за все, продовжиться прагматичне партнерство, але при цьому вони залишаться конкурентами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції на тему: «Вибори ВРУ: перші висновки» голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

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«Що стосується стосунків Порошенка і Яценюка, судячи з того, як вони складалися останні місяці... Мені здається, що і Петро Олексійович, і Арсеній Петрович зробили правильні висновки з історії 2005 року. Вони розуміють, що зараз йти на повторення конфлікту, який був між Ющенком і Тимошенко, - це обопільна політична смерть. Причому не тільки з погляду втрати виборців України, а й з погляду втрати міжнародних партнерів», - сказав експерт.

За словами Фесенка, якщо Яценюк і Порошенко почнуть зараз з'ясовувати стосунки, вони не одержать грошей від міжнародних партнерів - Євросоюзу і МВФ. «А це вже економічна і фінансова смерть, і для них у політичному сенсі, і для держави. Тому я думаю, що вони стримуватимуть свої амбіції», - вважає політолог.

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На його думку, «Порошенко - достатньо гнучкий політик, обидва прагматичні, Яценюк накопичуватиме свої амбіції до президентських виборів. Зараз головне - пережити цю зиму і зберегти рейтинги».

«А сам Порошенко в основному, може, не повністю, але в основному знайшов психологічний ключ до роботи з Яценюком. Він демонструє йому повагу, не принижує, навпаки, підтримує. Я думаю, що прагматичне партнерство між ними, швидше за все, продовжиться, але при цьому вони залишатимуться і почуватимуться конкурентами на майбутнє», - сказав Фесенко.