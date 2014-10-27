Кремль визнав вибори в Раду

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Попередні підсумки українських виборів показують, що український народ проголосував, - сказав Лавров. - Ми залишаємо осторонь численні порушення, які були на етапі підготовки до виборів, ті примусові методи, які застосовувалися до цілого ряду кандидатів, і кроки по усуненню від політичного процесу, від участі у виборах інших політичних сил".

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"Але, тим не менш, голосування відбулося", - додав він.

"Ми чекаємо остаточних результатів, - сказав Лавров. - Розраховуємо, що обрання нового складу Верховної ради дозволить оперативно сформувати уряд, який буде конструктивним, буде націлений не на продовження нагнітання конфронтаційних настроїв у суспільстві, і з Росією, а на роботу, яку зараз вкрай необхідно здійснити в інтересах українського народу", - заявив Лавров.