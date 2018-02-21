Україна після Югославії буде "полігоном випробувань" різних форм розв'язання конфліктів – Матіос

Також головний військовий прокурор зазначив, що в разі введення миротворців на Донбас військовослужбовці інших країн будуть діяти не за українськими законами, а за законодавством своїх країн.

Україна стане "полігоном випробувань" миротворчих або дипломатичних, або інших форм врегулювання військових конфліктів в центрі Європи.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Ми бачили сьогодні (20 лютого - ред.) підписання президентом закону про заходи щодо деокупації Донбасу, там чітко прописано, що Росія є агресором. Це скоріше політичний закон з політичними наслідками, тому що, повинен сказати деякі речі і переживання. Україна знову і в цьому випадку вже після Югославії буде тим полігоном випробувань тих чи інших миротворчих або дипломатичних, або інших нових форм розв'язання військових конфліктів в центрі Європи", - сказав він.

Він підкреслив, що в разі введення миротворчої місії ООН військовослужбовці інших країн будуть діяти не за українськими законами, а за законодавством своїх країн.

"Ніхто ніде ніколи не сказав, за яким принципом і за яким законодавством буде діяти миротворчий контингент, а він передбачається в кількості не менш як сторона конфлікту - 30-35 тисяч військових різних країн, в першу чергу тих, хто є учасниками альянсу НАТО. За всіма міжнародними нормами і за нормами ООН, військовослужбовці в такій кількості будуть відповідати не за українськими законами, а виключно за екстратериторіальним принципом відповідальності законодавства своїх країн, незважаючи на приймаючу сторону", - додав він.