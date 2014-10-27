ЦВК вже завтра розраховує отримати перші протоколи з "мокрими" печатками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

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«Завтра ми очікуємо прибуття перших представників ОВК з відповідними протоколами ОВК і ДВК про підрахунок голосів виборців на дільницях і встановлення підсумків голосування у межах відповідних округів», - сказав Магера.

За його словами, на підставі саме цих протоколів до 10 листопада включно ЦВК має встановити остаточні результати виборів.

Раніше УНІАН повідомляв, що явка виборців на позачергових виборах до Верховної Ради України за підсумками обробки даних зі 195 округів становить 52.45%.